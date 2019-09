Toni e o gesto de Seferovic a mandar 'calar' os adeptos: «Às vezes é uma revolta»

Seferovic celebrou o golo que marcou no Benfica-RB Leipzig de dedo em riste, como que a mandar calar os adeptos. Já esta quarta-feira, Toni reconheceu que não é uma atitude bonita mas não quis dar à mesma grande importância."É uma reação espontânea, que não deveria acontecer, mas o momento do golo é único. Por vezes também saem beijos no emblema ou para os adeptos... Às vezes é uma revolta. Não há que levar à letra", disse o treinador à Renascença.Seferovic entrou aos 76 minutos e mostrou estar com vontade de virar o jogo. O golo, ainda que insuficiente para evitar a derrota, serviu como um grito de revolta por parte do dianteiro que, recorde-se, na última temporada apontou 27 golos.Na presente época a aposta no internacional suíço não tem dado tantos resultados e, ao final de sete jogos, conta apenas com dois golos. Além do de ontem, diante do RB Leipzig, também já tinha marcado, frente ao P. Ferreira. Ainda assim, melhor que o colega de Raul de Tomas, tendo em conta que o espanhol que foi titular em todas as partidas da temporada não fez ainda o gosto a