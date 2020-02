Toni: «É redutor dizer que o resultado negativo no Dragão foi por culpa de Soares Dias»

A antiga glória do Benfica Toni considerou esta segunda-feira que a derrota com o FC Porto na última jornada da Liga NOS aumentou a incerteza sobre o desfecho do campeonato, antevendo uma luta a dois até final.

"O Benfica ficaria mais confortável se tivesse ganhado. De qualquer maneira, é melhor estar a liderar, com quatro pontos de avanço. Aquilo que há a reter depois da derrota, é a análise do que esteve menos bem, não só neste, mas também nos jogos anteriores, e seguir a filosofia que o (Bruno) Lage implementou, que é o jogo a jogo", disse à agência Lusa o antigo jogador e treinador dos encarnados.

Toni falava à margem de uma iniciativa no Museu Benfica, Cosme Damião, em Lisboa, destinada a assinalar o 61.º aniversário de Fernando Chalana, antigo jogador do clube da Luz, que contou com outros ex-jogadores como Carlos Manuel, José Luís ou Álvaro Magalhães.

"Este jogo terminou, amanhã (terça-feira) já há outro, sábado já há outro. E todos os jogos vão ser finais. Não vale a pena olhar para o calendário e pensar que um tem jogos mais fáceis do que o outro. Não. Todos os jogos serão do ponto de vista mental e físico determinantes", vaticinou.

E acrescentou: "Aqueles que forem mais fortes vão ganhar no fim. O Benfica tem mostrado essa força, veja-se o que aconteceu no campeonato passado quando tinha sete pontos de atraso. Sabendo que as histórias, no futebol e na vida, não se repetem, o Benfica só tem um caminho: olhar para cada jogo com determinação e com querer. Tal como tem acontecido, de há uns tempos a esta parte, a luta pelo título vai ser a dois".

Questionado sobre as queixas das 'águias' sobre a arbitragem de Artur Soares Dias no último sábado no Dragão, Toni jogou à defesa.

"Se no meu tempo de jogador e de treinador não entrava por esse caminho, não é agora que vou por aí. Acho que (o árbitro) pode ter errado, acredito que tenha errado, mas temos é de olhar para nós e para aquilo que podíamos ter feito melhor. Podemos pensar que o Soares Dias não fez um bom trabalho, mas é demasiado redutor dizer que o resultado negativo do Dragão foi por culpa de Soares Dias", concluiu.