Toni esclarece posição em relação às próximas eleições do Benfica

Toni esclareceu esta quarta-feira a sua posição quanto às eleições para os Órgão Sociais do Benfica, afirmando que entende "dever salvaguardar independência no início e no decurso do processo eleitoral", agendado para outubro.





"Na qualidade de antigo jogador e treinador, considerando também a condição de associado e participante ativo em múltiplas iniciativas congregadoras do clube, entendo dever salvaguardar independência no início e no decurso do processo eleitoral que culmina em outubro.Em todo o caso, acompanharei com apurado sentido benfiquista de responsabilidade esta importante fase do meu Clube, mas só admito intervir publicamente num quadro de absoluta excecionalidade, sempre na defesa da história, dos valores e de um futuro melhor para o Sport Lisboa e Benfica", refere a nota divulgada pelo treinador e antigo jogador do clube encarnado.Luís Filipe Vieira, Rui Gomes da Silva, João Noronha Lopes e Francisco Benitez são para já os candidatos à presidência do Benfica. As eleições estão marcadas para o próximo mês de outubro.