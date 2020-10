Toni: «Espero que no final haja só um Benfica e não três»

Toni já votou nas eleições desta quarta-feira que vão escolher o novo presidente do Benfica. Não revelando que candidato apoia, o antigo jogador e treinador dos encarnados sublinhou que o "Benfica já está a ganhar com esta afluência" às urnas.





"O meu candidato é o que possa conduzir o Benfica aos patamares que os benfiquistas querem. Espero que depois do resultado haja só um Benfica e não três", afirmou aos jornalistas.Instado a comentar a polémica surgida nos últimos dias em redor das declarações de Bernardo Silva, Toni desvalorizou."Todos os que estão aqui hoje como candidatos são do Benfica; sofrem e vivem com o Benfica. Os jogadores como o Bernardo e todos os outros que aqui passaram têm direito a algo que antes não havia: liberdade de expressão - é algo que vocês [dirigindo-se aos jornalistas] ganharam e os vossos pais não tinham".Luís Filipe Vieira, Noronha Lopes e Gomes da Silva são os três candidatos.