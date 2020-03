Tottenham de José Mourinho apontado como possível destino de Grimaldo

Segundo o Football London, Álex Grimaldo pode estar nos planos do Tottenham já para 2020/2021. O treinador português pretende fazer dos spurs candidatos à conquista do título em Inglaterra, na próxima época, e para tal, adianta a publicação, quer reforçar o plantel com contratações cirúrgicas.





Para o lado esquerdo da defesa, Ben Chilwell, do Leicester, é outro dos nomes apontados. Porém, o elevado preço do passe do internacional inglês, de 23 anos, bem como o previsível interesse de outros emblemas da Premier League, podem levar Mourinho a pensar noutros alvos, como Grimaldo.O lateral espanhol, de 24 anos, tem contrato com o Benfica até junho de 2023, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, e é um dos jogadores imprescindíveis de Bruno Lage.