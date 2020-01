Tottenham interessado em Gedson

O Tottenham foi o último clube a mostrar interesse em Gedson Fernandes, segundo noticia a Sky Sports em Inglaterra. O clube orientado por José Mourinho pretende contar com os préstimos do jogador, que ontem acabou por não sair do banco na vitória do Benfica sobre o Aves (2-1).

O negócio poderá acontecer nos mesmos moldes que o nosso jornal já referiu: um empréstimo de 18 meses.

O internacional português, de 21 anos, continua com mercado em Inglaterra e o Wolverhampton é outro dos fortes concorrentes a contar com o jovem futebolista como reforço. A verdade é que Gedson não tem jogado regularmente esta temporada no Benfica, somando apenas 13 presenças oficiais.