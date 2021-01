Trabzonspor tenta Chiquinho

O Trabzonspor estará a tentar a contratação de Chiquinho, neste caso por empréstimo até final da época. De acordo com a imprensa turca, o técnico do sétimo classificado do campeonato daquele país já terá dado o seu aval à chegada do jogador encarnado e, apesar de não ter confirmado o nome do camisola 19 das águias, adiantou que o clube está a trabalhar em reforços.





"As negociações continuam. Estamos a tentar os melhores negócios possíveis. Para o sector ofensivo estamos em negociações por dois ou três jogadores", confirmou Abdullah Avci.De resto, os turcos seguem-se ao Torino, que também já tentou o polivalente médio.