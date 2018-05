Odysseas Vlachodimos vai ser o quarto alemão a jogar pelo Benfica sendo que dois dos três anteriores... foram também guarda-redes, a posição desempenhada pelo futebolista nascido em Estugarda mas que tem raízes gregas. O primeiro jogador germânico a envergar a camisola dos encarnados, em 1999, foi o malogrado Robert Enke. Seguiu-se o também internacional alemão Hans-Jörg Butt numa passagem tão fugaz quanto a de Hany Mukhtar. O agora médio dos dinamarqueses do Brondby, com 23 anos, cumpriu apenas uma presença na equipa principal para se sagrar campeão pelo Benfica, em 2014/15, depois de ter sido contratado no início da época.