Tralhão sobre Florentino: «Não passará muitos anos escondido em Portugal»

Florentino é mais uma das pérolas da coroa benfiquista. O médio defensivo de 20 anos, que deu o salto até à equipa principal do Benfica na última temporada, contribuindo para a conquista do título, foi observado, pela primeira vez, por Gonçalo Bexiga, antigo responsável pelo scouting do Benfica, quando tinha apenas 10 anos, numa partida contra a formação dos encarnados."Para mim, o que mais se destacou foi a sua maturidade. Jogou como um verdadeiro adulto. A noção do espaço, o posicionamento e a forma como ele recuperou tantas bolas... são características muito incomuns para uma criança de apenas 10 anos", afirmou, em entrevista ao portal 'Goal'.Gonçalo Bexiga revelou ainda que abordou Rodrigo Magalhães, coordenador técnico do Benfica, sobre o aval para a contratação de Florentino. "Disse ao Rodrigo Magalhães que nós tínhamos um feedback muito bom sobre ele [Florentino] e que eu gostava das características que ele tinha. Depois, pedi para ele ver com os seus próprios olhos e dizer se valia a pena fazer uma proposta", disse. Resposta essa que não demorou muito a receber: "A meio da primeira parte, depois de ter assistido durante poucos minutos, ele ligou-me e disse: 'Isso é para ontem, Gonçalo', foi aí que eu pedi para ele manter o pai do Florentino perto dele para eu poder abordá-lo sobre a transferência. Depois, fizemos um acordo e o Florentino foi para o Benfica".João Tralhão, técnico que coincidiu com Florentino nos sub-19 do Benfica, contou que a adaptação do médio defensivo ao Benfica sucedeu de forma muito natural e perspicaz. "Ele aprende muito rápido e tem uma excelente capacidade de entender o trabalho coletivo. O primeiro contacto que tive com ele foi fácil, porque ele entendeu tudo muito rapidamente. Houve alguns aspetos a melhorar como, por exemplo, atacar e estar mais focado nos princípios ofensivos da equipa", revelou Tralhão, afirmando: "Defensivamente, ele é um jogador de primeira classe. Honestamente, acredito que ele não passará muitos anos escondido em Portugal e no Benfica. Os principais clubes da Europa são atraídos por este tipo de jogador e certamente quererão tê-lo. Não é fácil encontrar alguém como o Florentino na Europa, ou até mesmo no mundo", finalizou.