Transferência de Cervi para o Celta de Vigo está fechada

Está fechada a transferência de Franco Cervi para o Celta de Vigo. A informação foi inicialmente adiantada pelo jornal 'AS' e já foi confirmada por Record: o argentino vai mesmo deixar o Benfica em definitivo, numa transferência que se fará inicialmente por 4 milhões de euros, mas que pode chegar aos 8 caso o argentino cumpra determinadas variáveis. O negócio deverá ser oficializado esta semana, mas tudo ainda está dependente da saída de Lucas Olaza para abrir uma vaga de um jogador extracomunitário nos galegos.





Ao que tudo indica, Franco Cervi ainda atuará esta quinta-feira para a Taça de Portugal, diante do Belenenses SAD, e deverá depois seguir para a Galiza. A sua presença nessa partida diante dos azuis deve-se essencialmente à ausência de outras opções para a lateral esquerda da defesa, a posição que 'Chuky' tem atuado nos últimos encontros das águias.A transferência de Cervi para Vigo está fechada, mas a verdade é que tudo está nas mãos de um outro argentino: Lucas Olaza. Cedido até final da temporada pelo Boca Juniors, o lateral esquerdo tem no seu acordo de empréstimo uma cláusula de compra obrigatória de 4 milhões de euros caso cumpra 20 jogos pelo Celta. Ora, Olaza tem já disputados 18 encontros e como os galegos não tencionam ficar com o jogador em definitivo decidiram afastá-lo da equipa principal. Agora, sabendo que não irá jogar, o lateral terá de decidir se fica em Vigo meio ano 'encostado' ou se prefere voltar ao Boca Juniors... Por agora não há fumo branco e uma decisão terá de ser tomada até segunda-feira. Caso contrário, irá ficar meio ano sem jogar e o Celta... sem Cervi.