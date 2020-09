Transferência de Darwin para o Benfica bate quatro recordes, um deles já com 20 anos

O Benfica oficializou esta sexta-feira a contratação de Darwin Núñez, por 24 milhões de euros. O avançado bate quatro recordes relativos a transferências e tornar-se num dos futebolistas uruguaios mais caros de sempre. Veja em baixo.





- Contratação mais cara de sempre do Benfica (24 milhões, contra os 22 M€ gastos em Raúl Jiménez)- Contratação mais cara de sempre do campeonato português (igualmente superior aos 22 M€ de Raúl Jiménez)- Maior venda da história do Almería (superando os 8 M€ pagos pela Fiorentina por Felipe Melo em 2009)- Maior venda da história da 2.ª Liga espanhola (superando os 23 M€ pagos pelo Chelsea ao Atlético Madrid por Jimmy Floyd Hasselbaink)- Quinto uruguaio mais caro da história, atrás de Luis Suárez (82 M€ e 26,5 M€), Edinson Cavani (64 M€) e Lucas Torreira (28,6 M€)