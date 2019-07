Transferência de Perin em risco

Problemas físicos detetados nos exames médicos esta quinta-feira realizados poderão fazer cair a transferência de Mattia Perin para o Benfica, segundo apurou. Segundo informação recolhida pelo nosso jornal, os resultados apresentados pelos testes efetuados levantaram algumas dúvidas, deixando em risco a mudança do guardião italiano, de 26 anos, para o emblema da Luz.Lembre-se que Perin aterrou em Portugal com um problema no ombro, que lhe permitiria apenas estar disponível no mês de setembro, conforme o próprio italiano confessou à chegada a Lisboa na quarta-feira . Para lá desta lesão, refira-se que Perin tem também um historial de mazelas graves, com roturas de ligamentos nos dois joelhos: a primeira em abril de 2016 e a segunda em janeiro de 2017.De notar que o Benfica irá efetuar exames complementares ao guardião italiano antes de tomar a decisão final, sendo que para as próximas horas está prevista uma tomada de posição oficial sobre este tema.