Trânsito condicionado junto ao Estádio da Luz

A partir de hoje, e quando houver um evento no Estádio da Luz, nomeadamente jogos, o trânsito estará condicionado junto à Avenida Lusíada. Tudo por causa da nova localização das rulotes de comes e bebes, que passarão a operar numa zona de estacionamento junto ao Museu Nacional da Música, como se pode ver na imagem.

Como explicou durante a semana a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica (JFSDB), esta alteração resultou de um entendimento entre a PSP, a Policia Municipal de Lisboa, os moradores próximos do Estádio da Luz e os comerciantes. A ideia de desviar esses pontos de venda ambulantes, assinale-se, é "garantir a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos: moradores, vendedores e adeptos, permitindo assim uma coabitação o mais harmoniosa possível para todos os envolvidos".

No comunicado, a Junta de Freguesia deixou claro: "Nos locais onde até aqui se encontravam a operar as referidas rulotes, Rua João de Freitas Branco e Rua António Alçada Batista, não será mais permitido qualquer tipo de venda ambulante."

As alterações entram já hoje em vigor, por ocasião do encontro entre o Benfica e o Paços de Ferreira, tendo originado algumas manifestações de desagrado nas redes sociais. A JFSDB alertou que irão ocorrer condicionamentos de transito na Rua Ernâni Lopes, na saída para a Rua João de Freitas Branco, junto ao Museu Nacional da Música". "Nos dias de jogos/eventos, as alterações à circulação e os respetivos desvios de trânsito serão devidamente coordenados no local pelas autoridades policiais", pode ainda ler-se.