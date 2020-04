Treinador de hóquei em patins do Benfica destaca "perseverança" para combater pandemia

O treinador da equipa de hóquei em patins do Benfica, Alejandro Domínguez, reflete sobre os desafios que a humanidade enfrenta por causa da pandemia de Covid-19.





"Vivemos tempos muito difíceis, nos quais a nossa capacidade de superação e a nossa força de espírito são testadas diariamente. Desde que trabalho no Benfica, estas duas qualidades estão presentes diariamente em todos nós, porque faz parte do nosso ADN. Agora, o mais importante é que possamos continuar a acreditar nesses valores e a transmiti-los a todos os que estão ao nosso redor, criando assim uma forte sinergia que influencie todo o mundo. Porque hoje existe apenas uma equipa, e essa equipa é toda a humanidade", começa por escrever o treinador de hóquei em patins na News Benfica."Acredito que podemos aprender e aproveitar a oportunidade de ficarmos confinados em casa para fazermos muitas coisas que, vivendo a 2000 quilómetros por hora, não podemos fazer. Mas não apenas para isso, também para refletirmos, fazermos um pouco de trabalho interior e assim encontrarmo-nos connosco próprios", refere, acrescentando: "Uma das coisas mais importantes que o desporto me ensinou é a perseverança. Penso que, se continuarmos com um passo firme, sairemos desta pandemia e voltaremos a desfrutar do nosso trabalho, do nosso clube", diz ainda Alejandro Domínguez.