Treinador de Robin Koch assume poder perder o central

Robin Koch, jogador que está na lista de possíveis reforços do Benfica, tem vindo a somar mais interessados e Chrstian Streich, técnico do central no Freiburg, assume que a saída do jogador é uma possibilidade.





"O mais importante para nós é que, neste momento, estamos financeiramente saudáveis. E, portanto, não se pode dizer sobre nenhum jogador: 'Ele não está à venda'. Não nos podemos dar ao luxo de dizer algo assim", sublinhou o técnico à Sky Sports, onde aproveitou para elogiar o jogador, de 23 anos: "O Robin [Koch] evoluiu muito connosco, tanto pode jogar a central como na posição 6. Somos um clube que depende dos valores das transferências, mas não posso dizer se ele jogará noutro clube no próximo ano. Essas questões também não passam por mim. Há pessoas no clube para tratar disso".Recorde-se que, além do Benfica, há vários outros emblemas interessados no jogador que está a cumprir a terceira temporada no Freiburg e que até já assumiu o desejo de sair: "É claro que quer dar um passo em frente", vincou em declarações ao 'Bild'.