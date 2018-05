Continuar a ler

Brasileiro agradece aprendizagem



Brasileiro agradece aprendizagem

No adeus ao clube que representou nas duas últimas temporadas, Talisca agradeceu pelos momentos vividos, reconhecendo ter evoluído bastante. "Vou sair mas levo na mente duas temporadas muito boas. Progredi imenso. Os jogadores e os adeptos conseguiram criar uma grande empatia, como se fosse uma família. Não vou esquecer isso", reiterou. Ora, sendo Tosun jogador do Everton... o destino brasileiro será o Liverpool.

Anderson Talisca disputou este sábado o seu último encontro pelo Besiktas. O brasileiro confirmou-o após o jogo com o Sivasspor (vitória por 5-1), assim como o técnico Senol Gunes, que deixou até escapar o provável destino do canhoto que atuou nas duas últimas temporadas na Turquia."O Talisca já estava perdido na paragem de inverno. Lamento por não conseguir mantê-lo por mais tempo. Gostava que ficasse por cá, tanto por ele, como por nós. Mas ele já tem um acordo feito", admitiu o técnico, que depois deixou escapar até o possível destino do brasileiro: "Talvez se vá tornar rival do Cenk Tosun".

Autor: Fábio Lima