Treinador do Lyon feliz com sorteio da Champions

O treinador do Lyon, adversário do Benfica na Champions, diz-se contente com o desfecho do sorteio que tem ainda Zenit e RB Leipzig no Grupo G. Para Sylvinho, não deixa de ser complicado. "Todas as equipas que ali estão são grandes e merecem estar lá. É um grupo difícil, mas estou contente. Não tinha preferência. Temos de divertir-nos a jogar esta prova, que será bonita e difícil. Queremos ir o mais longe possível, mas também há que desfrutar", atirou, à imprensa francesa.