Treinador do Santos elogia: «O Lucas Veríssimo é um 'baita' jogador»

Cuca elogiou Lucas Veríssimo no programa 'Seleção', da Sportv, no Brasil, onde foi entrevistado na sequência do apuramento do Santos para a final da Taça Libertadores. Na decisão da prova vai medir forças com o Palmeiras, treinado por Abel Ferreira.





O treinador do 'Peixe' admitiu que gostava de ver Lucas Veríssimo - que está a caminho do Benfica - na seleção brasileira antes de ser transferido."Eu falo muito com o jogador. E também digo ao Tite [o selecionador] que temos um central aqui que está pronto. Queria vê-lo na seleção antes da sua saída, o que é uma questão de tempo... É o melhor central do futebol brasileiro e eu queria que ele tivesse sido selecionado antes de ser vendido porque o preço do passe seria outro, a verdade é essa. E nós precisamos de vender o Lucas", referiu Cuca."Ele é um 'baita' jogador, rápido, joga bem no 1x1, tem técnica, bom tempo de bola, tem caráter... É um jogador completo", elogiou.