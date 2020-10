Treinador do Standard Liège diz que "pensar no Benfica é pensar em Michel Preud'Homme"

Michel Preud’homme é uma figura marcante do Benfica e também do Standard Liège. Na Luz, em 1999, encerrou a carreira de futebolista. Ao serviço do emblema belga, assumiu o fim da carreira de treinador na última temporada, em 2019/20. Esse é um facto que o técnico do agora adversário do Benfica na Liga Europa tem bem presente.





"Queríamos fazer parte de um grupo onde estivessem equipas grandes e foi o que aconteceu. Quando pensas no Benfica pensas naturalmente no Michel Preud'homme que tem história no clube. O Rangers tem um estilo diferente. Já tive a possibilidade de assistir jogos nos dois estádios, tanto no Old Firm como na Luz. Já o Lech Poznan trará algo diferente. É um grupo que reúne diferentes estilos de jogo", explicou Philippe Montanier, o treinador do Standard Liège, que analisou o Grupo D da Liga Europa.