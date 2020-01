Treinador do West Ham aborda possível interesse em Gedson

David Moyes, treinador do West Ham, foi questionado sobre um possível interesse em Gedson Fernandes, mas acabou por ser evasivo, recusando-se a confirmar a aposta no médio português.





"Não posso dizer que estejamos em conversas profundas com alguém, não é o correto. Esse [Gedson] é um dos nomes mencionados, tal como muitos outros. Se conseguirmos tornar a equipa mais forte, claro que gostaria, mas só com jogadores que pensamos que nos poderão ajudar a melhorar", vincou o técnico escocês, confirmando, contudo, que pretende um médio: "Queremos um jogador para essa posição e consegui-lo em janeiro, nunca é fácil. Mas se ele vier, irá ajudar-nos".Comoadiantou, o West Ham está interessado no jogador do Benfica e na próxima semana tem uma reunião marcada em Lisboa.