Treinador do Zira conformado: «Não posso impedir a transferência de Huseynov para o Benfica»

Jalal Huseynov assinou em agosto um contrato que prevê a sua ligação ao Zira até junho de 2024 mas a carreira do jovem internacional sub-19 pelo Azerbaijão pode mudar nos próximos tempos.





A pandemia e problemas burocráticos não foram amigos do defesa de apenas de 18 anos, segundo conta o seu treinador. "Mediante o acordo entre os clubes, ele deveria estar num período à experiência no Benfica entre 3 e 16 de janeiro. Mas houve um problema com o visto e não o esperávamos. Até a estrutura do Benfica foi à embaixada a esse respeito. Agora, definiram-se novas datas. Os clubes voltaram a falar na quarta-feira. Em Portugal, o número de pessoas infetadas com coronavírus por dia tem aumentado. Portanto, queremos determinar qual é o timing adequado. De qualquer forma, o jogador continua a ser seguido. Fomos solicitados pelo Benfica a fornecer informações sobre ele. Estamos em estreito contacto com o Benfica. Para o bem do próprio Jalal, eu quero realmente que a mudança [para a Luz] aconteça. Ele é um jogador muito importante para nós, vai jogando, está próximo da primeira equipa. Na próxima época, já planeava utilizá-lo na primeira equipa. Não posso impedir essa transferência. Pelo contrário, procuro criar todas as condições. Estamos a ter conversas abrangentes com o Jalal, tentando prepará-lo psicologicamente para que não enfrente dificuldades. Esta transferência irá beneficiar o futebol do Azerbaijão", explicou prolongadamente Rashad Sadikhov ao portal 'Azerisport'.O treinador do Zira sublinhou que a consumação da transferência depende do sim das águias após o período de testes no Seixal. "Em clubes como o Benfica, existem dois tipos de pensamento: fazer uma aquisição para o momento e, em segundo plano, é quando o jogador é contratado para o futuro. Eles sabem por que estão a contratar Jalal. Entendemos que isso é levado com a expectativa de futuro. Realmente espero que ele aproveite a oportunidade que lhe está a ser dada. O principal aqui é poder passar no período à experiência. Existe uma condição de acordo entre os dois clubes. Se Jalal passar com sucesso nas captações e a transferência acontecer, o Zira também colherá benefícios financeiros ", resumiu Sadikhov.