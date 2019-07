Treino aberto às 10h30 no Seixal

O Benfica realiza hoje um treino aberto no Caixa Futebol Campus, no Seixal. A sessão começa às 10h30 e os sócios do clube da Luz podem assistir. Será a primeira oportunidade para os reforços (De Tomas, Caio Lucas, Chiquinho e Cádiz) se mostrarem aos adeptos. O primeiro jogo será diante do Anderlecht, dia 10.