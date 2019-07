Treino da tarde do Benfica cancelado

O treino do Benfica marcado para a tarde desta terça-feira foi anulado. Bruno Lage optou por dar descanso aos jogadores, na véspera do primeiro jogo de preparação, diante do Anderlecht, no Estádio da Luz, a partir das 20h30.





Benfica (quase) na máxima força para o primeiro desafio da pré-época



Os campeões nacionais treinaram-se esta manhã , no Caixa Futebol Campus. André Almeida e Gedson, em tratamentos, estiveram ausentes. Zivkovic é esperado domingo.