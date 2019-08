Treino matinal antes da viagem

O plantel dos campeões nacionais fará hoje de manhã um treino no Caixa Futebol Campus. Os encarnados, que prescindiram da sessão de adaptação ao relvado do Estádio Algarve (ao contrário do Sporting) rumarão ao extremo sul do país ao início da tarde.

De acordo com o programa divulgado pelo Benfica e pela Federação Portuguesa de Futebol, às 19h15 jogadores e treinadores pisarão o palco da Supertaça, apenas para um passeio de reconhecimento. Depois, às 19h45, Bruno Lage fará a antevisão do embate com a formação leonina, em conferência de imprensa a realizar no referido estádio.