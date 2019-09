Três ausências de peso no treino do Benfica na véspera do arranque da Champions

Benfica de Bruno Lage lima arestas para a estreia na Liga dos Campeões



Pizzi, André Almeida e Rafa não marcaram presença no treino do Benfica na manhã desta segunda-feira, véspera de defrontar o Leipzig, para a Liga dos Campeões. Os três jogadores ficaram no ginásio a fazer trabalho de recuperação e ao que tudo indica estarão aptos para a estreia na Liga dos Campeões, terça-feira, no Estádio da Luz (20H).Com uma mialgia, Zivkovic integra o boletim clínico dos encarnados, assim como Gabriel, Conti, Florentino, Chiquinho, Vinícius e Gedson. No entanto, o médio de 20 anos esteve na sessão de trabalho desta segunda-feira, aberto 15 minutos à comunicação social, fazendo treino condicionado e sob vigilância.O jogo com o Leipzig, do grupo G da Champions, marca também a estreia de Bruno Lage, que fará a conferência de antevisão do jogo hoje à tarde, na liga milionária.