Três clubes argentinos estão interessados em Germán Conti

Germán Conti é pretendido por três clubes argentinos e o jogador vê com bons olhos a possibilidade de regressar ao seu país, segundo escreve esta sexta-feira o jornal argentino 'Olé'.





O defesa, de 26 anos, foi emprestado pelo Benfica ao Atlas, do México, e as boas exibições que ali protagonizou não passaram despercebidas junto do Newell's Old Boys, do Colón e do Independiente, que se mostram interessados no jogador. Neste momento Conti treina no Seixal, à espera de definir o seu futuro.Há também um clube turco na corrida, que pode levar a melhor sobre os argentinos por apresentar melhores condições financeiras.