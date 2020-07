Três clubes britânicos correm pela contratação de Kalaica

Branimir Kalaica chegou como grande promessa em 2016 mas desde então o central-croata só cumpriu um encontro oficial pela principal equipa do Benfica. Curiosamente, nesse encontro até marcou um golo: o último jogo do campeonato 2016/17 em que as águias já eram campeãs e terminou com um empate (3-3) ante o Boavista.





O defesa, com 22 anos, tem contrato até junho de 2022 e está agora a ser cobiçado por três clubes britânicos segundo dá conta o jornal 'Daily Mail': o Watford da Premier League, o Leeds United do Championship e o Celtic da liga escocesa.Na última temporada, Kalaica cumpriu 18 encontros oficiais pela equipa secundária do Benfica às ordens de Renato Paiva.