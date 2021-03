Três escapam ao castigo

Pizzi, Gabriel e Gilberto estavam em perigo de exclusão para o jogo com o Boavista, caso vissem cartão amarelo, mas tal não aconteceu, pelo que irão entrar nas contas de Jorge Jesus para o jogo do próximo sábado. Destes, refira-se que apenas Pizzi esteve mais exposto ao castigo, pois foi titular e esteve em campo 61 minutos. Gilberto entrou já na reta final do encontro, numa altura em que a partida já estava resolvida e nunca correu grandes riscos de ver Tiago Martins mostrar-lhe o amarelo. Já Gabriel, que foi titular com o Estoril, nem sequer chegou a ser lançado em campo na noite de ontem.