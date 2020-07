Três jogadores em risco para a Vila das Aves

O Benfica tem três jogadores em risco de falharem a deslocação à Vila das Aves. Ferro, Weigl e Cervi são os elementos que falham a próxima jornada se forem hoje admoestados. Taarabt, apesar de ter a ficha disciplinar preenchida, está ausente por lesão. A o contrário do marroquino, que soma oito amarelos, os restantes jogadores contabilizam neste momento quatro admoestações.

De referir que do trio que poderá ser opção hoje, na receção ao V. Guimarães, Weigl e Cervi devem ser titulares. Ao que tudo indica, o médio alemão continuará à frente da defesa, enquanto o argentino permanecerá no lado esquerdo do meio-campo. Já Ferro deve voltar a sentar-se no banco, em detrimento de Jardel. Desde o regresso da Liga, o brasileiro só não jogou ao lado de Rúben Dias por lesão.