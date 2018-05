Já Diogo Capitão (06.03.2000), também júnior de 1.º ano, está ligado ao Benfica há 12 épocas. O médio chegou em 2006/07, proveniente do Vilafranquense, e ainda integrou as Escolas de Futebol do Benfica, antes de ter idade para entrar nos escalões de competição, tendo percorrido depois todos os escalões até ao momento. Oficialmente só jogou pelo clube da Luz e fá-lo desde 2009/10, há nove épocas.Campeão nacional de juniores em 2017/18, época em que alinhou em 28 jogos do Campeonato, tendo marcado um golo. Fez ainda uma partida na UEFA Youth League. Na última temporada, Diogo Capitão estreou-se pelas seleções nacionais jovens, tendo somado as três primeiras internacionalizações, pelos Sub-18, no Torneio Internacional do Porto."Trabalhei para que isto acontecesse. A equipa também fez com que eu me realçasse. Agradeço ao Clube por me ter renovado o contrato. É um orgulho, já são 12 anos com este símbolo", referiu Diogo Capitão.A finalizar, Luís Pinheiro, igualmente júnior de 1º ano, está há sete épocas no Benfica. O lateral-direito evolui nas águias desde 2011/12, então oriundo d’O Calipolense, da AF Évora. Campeão nacional de Juniores em 2017/18, participou em 26 encontros e apontou um golo. Teve ainda a oportunidade de alinhar num desafio da UEFA Youth League. Tem sete internacionalizações desde 26 de maio de 2015: duas nos Sub-15 e cinco nos Sub-16."É muito bom ter assinado contrato profissional. Era um objetivo e neste ano consegui concretizar o sonho devido também ao facto de termos sido campeões nacionais de juniores", frisou Luís Pinheiro.