Três novidades no treino

O plantel do Benfica voltou ao trabalho após a vitória sobre o Belenenses SAD (3-2) e Bruno Lage chamou três jogadores ao treino: o central lituano Vilius Armalas, o defesa-esquerdo Ricardo Araújo e o médio Rafael Brito. Todos estes jogadores se treinaram com os elementos que não foram utilizados no jogo com os azuis do Jamor, até porque os restantes fizeram apenas recuperação e iniciam hoje a preparação da receção ao Famalicão, terça-feira, para a Taça de Portugal.





Do trio chamado pelo técnico dos encarnados, Rafael Brito acaba por ser o mais conhecido, não só pela recente renovação de contrato até 2024 como pelo facto de ser uma grande aposta da estrutura. O médio, de 18 anos, pode mesmo fazer a pré-época com o plantel principal, tal comojá antecipou, à semelhança do que aconteceu com Pedro Álvaro no verão.