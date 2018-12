Três regressos à titularidade diante do Portimonense

Vlachodimos, Grimaldo e Jonas regressarão, tudo indica, à titularidade no desafio com o Portimonense. Rui Vitória deu descanso ao trio frente ao Aves, ainda que o avançado brasileiro tenha sido lançado a 31 minutos do final no jogo que selou o apuramento para a meia-final da Allianz Cup. De resto, o técnico do Benfica conta com um plantel quase na máxima força para o jogo de 2 de janeiro. E isto porque Ebuehi e Rafa, que já estavam no boletim clínico, são as únicas baixas. O lateral-direito nigeriano recupera de operação ao ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e o extremo debate-se com uma rotura muscular na coxa esquerda.