Tribunal da Luz foi implacável

O tribunal da Luz é soberano e, depois de mais uma derrota, pronunciou-se contra a equipa técnica liderada por Rui Vitória. "Demissão, demissão", gritaram, no final do jogo, centenas de adeptos, ao mesmo tempo que mostravam lenços brancos ao treinador.

A noite até começou em festa, com o golo madrugador de Jonas, mas cedo se percebeu que a contestação viria a subir de tom. Assim que Pedro Nuno operou a reviravolta, ouviram-se os primeiros assobios. André Almeida ficou com as orelhas a arder aos 22’, depois de um corte que originou uma jogada de perigo do Moreirense, e, ao intervalo, os benfiquistas juntaram-se a uma só voz num autêntico coro de assobios ao treinador e à exibição cinzenta da equipa.

No início da segunda parte, as bancadas entusiasmaram-se com as entradas de Salvio e Castillo, mas a verdade é que a bola não voltou a entrar e os assobios transformaram-se em lenços brancos e pedidos de demissão. A claque Diabos Vermelhos foi a primeira a exigir a demissão de Rui Vitória, ao passo que os No Name Boys pediam aos jogadores, através de um cântico, para honrarem a camisola.

O momento da saída para os balneários acabou por mostrar que os benfiquistas não estão dispostos a aceitar outro deslize. Rui Vitória é, por esta altura, um treinador contestado na Luz.