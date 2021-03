Trio dá apoio a Darwin

Darwin ainda procura integrar-se da melhor forma no Benfica, mas tem contado com o apoio de alguns jogadores, nomeadamente daqueles que falam castelhano. Ontem, Otamendi juntou na sua casa não só o avançado uruguaio, mas também Cervi e Grimaldo. “Visita dos meus irmãos”, escreveu o central nas redes sociais.





Jorge Jesus deu uma dupla folga ao plantel, que serve não só como gestão física mas também como prémio pelo rendimento dos jogadores. Nessa medida, a equipa volta a treinar apenas amanhã, no Seixal, com vista à preparação do duelo frente ao Marítimo, a para a 25ª jornada da Liga, agendado para o primeiro fim de semana de abril.