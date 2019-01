Trio de águias reage às declarações de Mourinho

"Depois de Mourinho, com as escolhas que existem, não há muitas opções. Mas o Benfica tem um treinador de muita qualidade, jovem, é verdade que não muito mediático, mas tenho de lhe tirar o chapéu. Sabíamos que a vinda de Mourinho para Portugal ia ser difícil. Está no top 5 dos melhores treinadores do Mundo, sabemos da sua qualidade. Era uma grande mais-valia para o Benfica mas ainda tem objetivos de nos próximos anos treinar os maiores clubes da Europa.""Não me surpreende porque é um dos melhores treinadores do Mundo e o horizonte português é curto. O Benfica agora tem de proteger o atual treinador. Muitos houve que começaram assim mesmo e formaram-se grandes treinadores. Devemos ajudar o Bruno Lage a chegar a bom porto. Confio em quem dirige o clube, mas não há clube no Mundo que recuse Mourinho, que tem todos à sua espera. Não nos podemos pôr em bicos de pés, somos um país pequeno.""O Benfica é mais importante do que o Mourinho. Temos o Bruno Lage como treinador, deve-lhe ser dada uma oportunidade. Acho que foi uma solução infeliz, nunca devia ter ido ao ‘Programa da Cristina’ e falar disso... os erros de comunicação no Benfica são enormes. Já Mourinho foi muito sensato sobre Lage. O presidente toma decisões sozinho, apesar de perceber que Vieira quisesse Mourinho como uma estratégia de salvação pessoal."