Trio do Benfica gosta do regresso de Jorge Jesus

Cervi, Tomás Tavares e Vlachodimos colocaram 'like' na publicação do Benfica no Instagram em que as águias anunciam a chegada do treinador de 65 anos.





Ver esta publicação no Instagram Bem-vindo a casa, @jorgejesus ! Uma publicação partilhada por Sport Lisboa e Benfica (@slbenfica) a 17 de Jul, 2020 às 3:51 PDT

Aurélio Buta e Nuno Santos, ex-jogadores do Benfica, também deixaram o gosto na publicação, ao passo que os também antigos futebolistas encarnados, Toto Salvio, Javi García e André Carrillo, comentaram em sinal de aprovação.