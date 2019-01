Trio do Benfica recusa Frosinone

O Frosinone fez uma tripla investida na Luz, mas levou negas a toda a linha. E as conversações junto da SAD encarnada nem chegaram a avançar mais, uma vez que qualquer um dos três jogadores declinou a possibilidade de mudar-se para o 19º classificado do campeonato italiano. Samaris foi sondado pelos responsáveis do emblema da Série A, mas depressa deixou claro que não desejava prosseguir ali a carreira – está em final de contrato com as águias, não estando totalmente colocada de parte a janela de uma renovação –, à imagem do que aconteceu com Taarabt. O internacional marroquino vai-se treinando com a equipa e não compete há muito, mas nem por isso se mostrou seduzido.

Já Ferreyra deu o tema por encerrado na última quinta-feira. O Frosinone tentava um empréstimo simples e até pagava a totalidade dos salários.