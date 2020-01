Triunfo histórico: Benfica tem agora mais vitórias que o Sporting em dérbis em Alvalade

Ao levar a melhor esta noite, por 2-0, o Benfica passou a ter mais vitórias que o Sporting nos dérbis disputados entre ambas as equipas em Alvalade para o campeonato. Os encarnados chegaram aos 33 triunfos, contra 32 dos leões e ainda 21 empates.





De acordo com os dados do Playmaker Stats, as águias também passaram para a frente em golos (125 contra 124). Recorde-se que esta noite o Benfica triunfou com bis de Rafa.A formação de Bruno Lage lidera com mais 7 pontos que o FC Porto e 19 que o Sporting.