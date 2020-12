Turcos dizem que defesa do Trabzonspor é alternativa do Benfica a Lucas Veríssimo

Com as negociações com o Santos por Lucas Veríssimo num momento de indefinição, o Benfica está atento ao mercado em busca de uma alternativa e segundo o jornal 'Karadeniz Gazete' o alvo das águias é agora Vitor Hugo, jogador brasileiro que atua no Trabzonspor. De acordo com a referida publicação, um observador da formação da Luz estará esta segunda-feira no duelo com o Sivasspor, que servirá para elaborar um relatório e tentar perceber se o jogador justificar o investimento.





Contratado no início da temporada ao Palmeiras, por 3,2 milhões de euros, Vítor Hugo tem contrato com os turcos por quatro épocas, sendo previsível que o Trabzonspor queira garantir uma mais-valia com esta transação. Note-se que o 'Karadeniz Gazete' revela ainda que o defesa central, que esta temporada fez seis partidas na Liga turca, aufere 1,3 milhões de euros anuais.