Turquia chama por Fejsa

Fejsa é um dos médios que, a par de Gedson e Samaris, têm a porta de saída aberta e ainda ontem a imprensa turca veio a lume adiantar o interesse de dois emblemas daquele país no camisola 5 das águias. De acordo com o diário turco ‘Star’, o Sivasspor, líder do campeonato da Turquia, terá já oferecido 600 mil euros pelo médio.





Contudo, o Basaksehir, atual 2º classificado do campeonato e adversário do Sporting na Liga Europa, também já mostrou interesse em contar com os serviços do internacional sérvio. Aos 31 anos, Fejsa leva cinco jogos nesta época. O contrato com as águias termina em 2021.