TVI avança que Luís Filipe Vieira vai ser acusado na Operação Lex

A TVI avançou esta quinta-feira que Luís Filipe Vieira vai ser acusado formalmente pelo Ministério Público de recebimento indevido de vantagem na Operação Lex. De acordo com aquela estação televisiva, a procuradora responsável por este processo, Maria José Morgado, concluiu que Vieira se aproveitou da sua posição de presidente do Benfica para oferecer cargos remunerados ao juiz Rui Rangel em troca de favores na justiça para a sua vida pessoal.





A investigação está terminada e a moldura penal no caso da acusação ao líder das águias vai até aos cinco anos de prisão. Já Rangel será entretanto chamado por Maria José Morgado para ser confrontado com os últimos índicos. A 'Operação Lex' investiga suspeitas de corrupção/recebimento indevido de vantagem, branqueamento de capitais, tráfico de influências e fraude fiscal.A defesa do presidente do Benfica reagiu entretanto, afirmando que ainda não foi notificada oficialmente mas considerando que se trata "apenas" de uma acusação, "uma alegação de factos envolta numa tese jurídica que há-de ter a resposta da defesa e que depois há-de vir a ser apreciada em tribunal." "É uma acusação profundamente injusta, pois assenta em factos que não são verdadeiros e em intenções que o Sr. Luís Filipe Vieira nunca teve. E se os factos não são verdadeiros, as intenções são fruto de imaginação", pode ler-se no comunicado."Só numa mente profundamente criativa se pode conjecturar que o facto de o Sr. Desembargador Rui Rangel ter recebido convites para assistir a alguns jogos de futebol em que jogava o Benfica tem algo a ver com o assunto da dívida do Estado ao Sr. Luís Filipe Vieira e com a ilegal demora da sentença fiscal, a ordenar a devolução do dinheiro que lhe estava a ser indevidamente retido", acrescenta a defesa de Vieira.