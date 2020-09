Os pedidos de Luís Filipe Vieira a Rangel: «A ver se me resolve aquela m....»

De acordo com a TVI, Luís Filipe Vieira "vai ser acusado pelo Ministério Público no processo Lex nos próximos dias, sob suspeita de ter movido pressões sobre o juiz Rui Rangel para que este conseguisse acelerar um processo fiscal do presidente do Benfica que corria no Tribunal de Sintra".





Segunda a estação de Queluz, "as pressões diretas estão documentadas em várias trocas de mensagens e escutas telefónicas que a TVI divulga e diz "terem surtido efeito". "Rangel falou com uma colega da Relação de Lisboa, desembargadora, que por sua vez foi questionar a presidente do Tribunal de Sintra sobre o estado do processo do presidente do Benfica. E esta foi pedir explicações à juíza titular do processo, conforme a magistrada contou depois à Polícia Judiciária na investigação do processo Lex", afirma o canal de televisão.De acordo com a reportagem, também o advogado Jorge Barroso, assessor de Vieira no Benfica, chegou a telefonar para o Tribunal de Sintra a solicitar reuniões com a juíza do processo, invocando o nome do presidente do Benfica como sendo o interessado.A TVI garante ainda que "as contrapartidas para Rangel, pelos favores prestados, seriam a promessa de um futuro cargo no Benfica, remunerado, e o facto de continuar a gozar de tratamento privilegiado em jogos do clube em casa e fora, nomeadamente no estrangeiro".