TVI revela que perícias da PJ confirmam que foi Rui Pinto quem roubou emails do Benfica

A TVI revelou esta noite que as perícias da Polícia Judiciária aos computadores de Rui Pinto demonstraram que o hacker é o mesmo o autor do roubo dos emails do Benfica. O pirata informático, que se encontra em prisão preventiva, será também o responsável pelo blogue 'Mercado de Benfica', onde publicava os documentos a que acedia ilicitamente.Na sequência da publicação desses emails - relativos ao período entre 2008 e 2017 e que apareceram também no Porto Canal - foi aberto um processo crime contra responsáveis do Benfica por alegada corrupção desportiva.Segundo a TVI, Rui Pinto terá acedido também a emails de magistrados e procuradores do Ministério Público, estando entre eles a diretora do DIAP, Fernanda Pego. Foi divulgada uma informação de serviço da PJ que alertava a magistrada para suspeitas de corrupção na justiça, pois haveria funcionários judiciais a passar informações de processos a responsáveis do Benfica, o que deu depois origem ao processo denominado de 'etoupeira'.O canal de Queluz adianta ainda que estas descobertas da PJ só terão consequências penais quando as autoridades da Hungria confirmarem o pedido de alargamento do mandado de detenção europeu, entretanto solicitado pelo Ministério Público. Só depois disso Rui Pinto pode ser indiciado por crimes como acesso ilegítimo ou interceção ilegítima, que podem chegar aos 5 anos de cadeia.A Polícia Judiciária estará agora a analisar a vida financeira no hacker, no sentido de perceber ser agia sozinho ou a soldo de alguém.Entretanto a CMTV avançou que ainda não existem as referidas provas, pois os computadores apreendidos continuam encriptados.Notícia atualizada às 22h10.