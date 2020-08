Twente oficializa contratação de Ebuehi por empréstimo

O Twente oficializou a contratação de Ebuehi por empréstimo até ao final da temporada, num negócio que inclui opção de compra pelo lateral nigeriano.





"É muito bom estar aqui no Twente. As conversas que tive com o clube foram muito positivas e estou ansioso por jogar aqui. No passado, joguei contra o FC Twente pelo ADO Den Haag. O Twente é um grande clube e quero provar o meu valor aqui, mas claro que também quero ajudar o clube", vincou o defesa na apresentação pelo emblema holandês esta sexta-feira.No Twente, foi alvo de elogios do diretor-técnico da equipa. "No seu tempo no ADO Den Haag, o Tyronne mostrou ser um jogador talentoso. Não é à toa que foi convocado para a seleção da Nigéria e disputou Mundial'2018. No primeiro ano no Benfica, o Tyronne teve uma temporada difícil devido a uma lesão, mas no ano passado estreou-se pelo Benfica B. Ele está em forma e esperamos que se possa juntar à nossa equipa em breve", sublinhou Jan Streuer.O jogador de 24 anos que trocou o ADO Den Haag pelo Benfica em 2018 acabou por não se estrear oficialmente com a camisola da principal equipa das águias e regressa agora à Holanda. Tem contrato com o clube da Luz até junho de 2023.