Udinese em negociações com o Benfica por Pedro Pereira

A Udinese está em negociações com vista à transferência definitiva de Pedro Pereira, segundo Record apurou. O emblema italiano pretende dispender o menor dinheiro possível pelo lateral-direito que esteve presente no último Campeonato da Europa sub-21, já que este tem apenas mais um ano de contrato com o Benfica.





Por isso, o negócio poderá envolver dinheiro no imediato para os cofres da Luz ou até ficar acordada a rescisão do jogador, de 23 anos, representado pela PositionNumber de Miguel Pinho. Com este último cenário, as águias cativariam uma parcela de uma futura transferência.O Benfica contratou Pedro Pereira à Sampdoria em 2016 mas acabaria por apenas cumprir um jogo oficial de águia ao peito, em 2016/17. Desde então tem sido cedido pelas águias sucessivamente, a Génova, Bristol City e, na última época, ao Crotone.