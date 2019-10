UEFA e Benfica em campanha pela igualdade

Para lá de ser palco do duelo entre o Benfica e Lyon, o Estádio da Luz irá também esta quarta-feira receber uma série de atividades englobadas na campanha #EqualGame, da UEFA, que tem como propósito promover e alertar para a necessidade da igualdade e da inclusão no desporto.Uma delas ocorrerá pelas 18 horas, no piso sintético do complexo desportivo do Sport Lisboa e Benfica, com a participação de muitas crianças numa atividade apadrinhada por Luisão e Nuno Gomes, dois antigos jogadores do clube. Para mais, e segundo os dados do Benfica, para o encontro desta noite foram entregues 2560 convites a instituições de solidariedade.Em comentário a esta ação, Luís Filipe Vieira congratulou-se com o papel do Benfica nesta campanha. "Estamos sintonizados com o espírito e os objetivos da campanha #EqualGame da UEFA porque somos parte desse combate, porque somos todos iguais!", declarou o presidente das águias.Na mesma newsletter, e de olho no jogo de mais logo, o clube da Luz assume que a equipa entrará em campo com "confiança, determinação e ambição" em busca da primeira vitória na presente edição da fase de grupos da Liga dos Campeões.