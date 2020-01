UEFA recorda livre de Oscar Cardozo

Na conta do Twitter da Liga Europa, a UEFA recordou o golo de Oscar Cardozo ao Sp. Braga, nas meias-finais da Liga Europa na época 2010/11. "Livre direto perfeito?", interroga o organismo. O golo do paraguaio valeu a vitória do Benfica (2-1) na 1ª mão dessa meia-final, mas foram os minhotos a estar na final.