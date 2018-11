Última série de quatro derrotas foi em... 1997

O Benfica de Rui Vitória perdeu três partidas oficiais consecutivas pela primeira vez e a verdade é que corre o risco, no encontro frente ao Ajax, de igualar um registo negativo com mais de 20 anos. É que a última vez que o clube da Luz sofreu quatro derrotas consecutivas foi na temporada de 1996/97, com Manuel José ao comando. Então, as águias perderam no campeonato com FC Porto (1-3), V. Guimarães (0-2) e Belenenses (0-1) e foram ainda batidas pelo Boavista (2-3) na final da Taça de Portugal.Certo é que depois disso já houve outros períodos negros na história encarnada, com séries de cinco, seis e sete jogos consecutivos sem conhecer o sabor da vitória, mas sempre com empates pelo meio.