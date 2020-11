Último adeus a Mário Dias realiza-se esta quinta-feira e passa pelo Estádio da Luz

O Benfica anunciou esta quarta-feira a data e hora do funeral de Mário Dias, antigo dirigente do clube que faleceu este domingo.





"O último sentido adeus a Mário Dias, nome grande e incontornável da história do Sport Lisboa e Benfica que nos deixou no último domingo, será prestado na manhã desta quinta-feira, 5 de novembro.Pelas 11h00, o cortejo fúnebre, a caminho do crematório dos Olivais, passará pela Rotunda Cosme Damião, junto ao Estádio da Luz, onde vão estar presentes os Órgãos Sociais do Clube para mais uma justa homenagem a quem tanto deu ao Sport Lisboa e Benfica.Ainda nesta quinta-feira, antes do jogo com o Rangers, no Estádio da Luz, a contar para a 3.ª jornada do Grupo D da Liga Europa, será guardado um minuto de silêncio em memória de Mário Dias.A missa de sétimo dia terá lugar na Igreja dos Jerónimos no dia 7, sábado", revelou o Benfica, em comunicado.