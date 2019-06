Um 2019 milionário para o Benfica: 200 milhões só este ano

Desde o início do ano civil, o Benfica já faturou mais de 200 milhões de euros (mais concretamente 208,2) com jogadores vendidos, incluindo aqui já o valor da cláusula de rescisão de João Félix. Só em emprestados, as águias já amealharam 88,2 milhões de euros com as vendas de Talisca ao Guangzhou Evergrande; de Raúl Jiménez ao Wolverhampton e, mais recentemente, a de Luka Jovic para o Real Madrid, já depois de o Eintracht Frankfurt ter exercido a cláusula de opção de compra. Além dos casos mencionados, ainda há que incluir neste total as vendas de Dawidowicz ao Palermo (3 M€) e Nicolás Castillo ao América por mais 7 milhões de euros.